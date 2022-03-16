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    Події в Україні

    Оборонці Чернігова збили ще один Су-34, який бомбив місто

    Фахівці ППО поцілили в ворожий літак типу Су - Оборонці Чернігова збили ще один Су-34, який бомбив місто
    Фахівці ППО поцілили в ворожий літак типу Су
    фото з відкритих джерел

    Військові відбили атаку ворога, який намагався зайти в район Новоселівки

    Українські військові збили в ворожий літак типу Су, який закидував ракетами Чернігів. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ» у Facebook.

    «Ситуація в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування «Північ» станом на ранок 16 березня залишається контрольованою. Вночі фахівці ППО поцілили в ворожий літак типу Су, який закидував ракетами Чернігів. «Пташка» впала», – зазначається у повідомленні.

    Також військові відбили атаку ворога, який намагався зайти в район Новоселівки. «Оборонці успішно відбили атаку орків, які під прикриттям бронетехніки намагалися зайти в район Новоселівки. Втрати ворога уточнюються», – зазначили у командуванні «Північ».

    Нагадаємо, до Скадовська Херсонської області 13 березня заїхала колона російських військових та розташувалася в одному з дитячих таборів. Як повідомлялося, 13 березня, мера Дніпрорудного захопили окупанти. Нагадаємо, раніше окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко. Нагадаємо, на Луганщині підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ знищили позиції російських загарбників. До слова, у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України заявили про ліквідацію на півдні країни двох російських винищувачів Су-30см. Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.

    Теги: окупанти літак військові Чернігів #stoprussia
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    Оборонці Чернігова збили ще один Су-34, який бомбив місто