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    «Жодна колона не доїжджала цілою». Наляканий окупант поскаржився мамі, що хоче додому

    Деморалізовані російські загарбники вже не приховують свого страху - «Жодна колона не доїжджала цілою». Наляканий окупант поскаржився мамі, що хоче додому
    Деморалізовані російські загарбники вже не приховують свого страху

    У ворожих загарбників назва міста Суми вже викликає страх і розпач

    На нових перехоплених розмовах СБУ чути, як російський солдат-строковик розповідає своїй матері, що в Україну вони в’їхали «без проблем, а ось виїхати не можуть».

    І тепер їм прийшов наказ висуватися на Суми...

    «А через місто Суми ще жодна наша колона не виживала. Ніхто, жодна колона не доїжджала цілою. Якщо все добре вдасться, я хотів би скласти зброю – щоб не їхати через Суми», – зізнається путінський вояка.

    Він, як і всі його побратими, наляканий і деморалізований. Хоче додому і розуміє, що підмоги чекати нізвідки.

    Нагадаємо, завдяки героїзму територіальної оборони та партизан міста Сум вдалося уникнути підступу російської армії до Києва.

    Теги: росія окупанти Суми СБУ війна #stoprussia
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    «Жодна колона не доїжджала цілою». Наляканий окупант поскаржився мамі, що хоче додому