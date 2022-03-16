«Жодна колона не доїжджала цілою». Наляканий окупант поскаржився мамі, що хоче додому

На нових перехоплених розмовах СБУ чути, як російський солдат-строковик розповідає своїй матері, що в Україну вони в’їхали «без проблем, а ось виїхати не можуть».

І тепер їм прийшов наказ висуватися на Суми...

«А через місто Суми ще жодна наша колона не виживала. Ніхто, жодна колона не доїжджала цілою. Якщо все добре вдасться, я хотів би скласти зброю – щоб не їхати через Суми», – зізнається путінський вояка.

Він, як і всі його побратими, наляканий і деморалізований. Хоче додому і розуміє, що підмоги чекати нізвідки.

Нагадаємо, завдяки героїзму територіальної оборони та партизан міста Сум вдалося уникнути підступу російської армії до Києва.