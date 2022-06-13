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    Події в Україні

    Окупанти використовують фосфорні бомби та розстрілюють цивільних: перехоплення СБУ

    Використання фосфорних бомб є злочином проти людяності та порушенням Женевської конвенції - Окупанти використовують фосфорні бомби та розстрілюють цивільних: перехоплення СБУ
    Використання фосфорних бомб є злочином проти людяності та порушенням Женевської конвенції
    фото з відритих джерел

    Рашисти хизуються перед рідними, що отримали команду розстрілювати усі машини

    Російські окупанти продовжують застосовувати в Україні заборонені види озброєнь та розстрілювати цивільних. Вже не вперше ворог використовує фосфорні бомби на сході України. Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

    «Фосфором палять. З нашого боку в хохлячу сторону полетів фосфор», – розповідає матері окупант.

    І тут же зізнається, що вони отримали команду розстрілювати усі машини, у тому числі з мирним населенням. «Буде із машини дуршлаг», – радіє він. У відповідь матір зітхає, але для неї вбивство цивільних людей виправдовується просто – «така доля».

    Нагадаємо, що використання фосфорних бомб є злочином проти людяності та порушенням Женевської конвенції. А вбивство мирних людей суперечить законам і звичаям війни.

    Усі перехоплення та зібрані СБУ дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський злочин не залишився безкарним.

    Лише у період з 4 по 10 червня 2022 року слідчі СБУ розпочали 594 кримінальні провадження за фактами вчинення злочинів, пов’язаних із відкритою військовою агресією РФ. Робота триває в цілодобовому режимі.

    Нагадаємо, сьогодні, 13 червня, російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині.

    Нагадаємо, 11 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків, що у Тернопільській області. За медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.

    Серед постраждалих – дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна вбивство Україна Луганськ окупація #stoprussia
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    Окупанти використовують фосфорні бомби та розстрілюють цивільних: перехоплення СБУ