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  4. Україна заарештувала активи російського олігарха на понад 50 млн грн
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    Політика

    Україна заарештувала активи російського олігарха на понад 50 млн грн

    Україна заарештувала активи російського олігарха на понад 50 млн грн
    Фото: liga.net

    Власники намагалися уникнути санкцій та націоналізації

    Співробітники Бюро економічної безпеки заарештували активи російського олігарха в українській компанії з виробництва та реалізації мінеральної води. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    За поданням БЕБ суд арештував активи олігарха на суму 53,4 млн гривень.

    Встановлено, що підприємство через кіпрські компанії належить олігарху з Росії. Власники намагалися уникнути санкцій та націоналізації. Вони планували вилучити власні активи за фіктивними угодами.

    За даними видання «Українська правда», мова йде про російського підсанкційного олігарха Михайла Фрідмана. Він разом з партнерами Германом Ханом та Пьотром Авеном володіє компанією IDS Group Ukraine, яка є «дочкою» міжнародної групи IDS Borjomi International.

    В Україні дане підприємство є імпортером мінеральної води «Боржомі», яка представлена брендами «Моршинська» та «Миргородська».

    Згідно з інформацією консалтингових агенств, у 2021 році вартість компанії становила понад 10 млрд гривень.

    Нагадаємо, що Михайло Фрідман є уродженцем Львова, має громадянство Росії та Ізраїлю. Співвласник і голова наглядової ради консорціуму «Альфа-Груп», куди входить великий приватний «Альфа-банк».

    Раніше повідомлялося, що у Франції правоохоронці заарештували віллу російського олігарха Фрідмана.

    Читайте також: Фрідман просить громадянство України? «Альфа-груп» зробила спеціальну заяву
    Теги: росія окупанти суд війна гроші арешт Українська правда Україна окупація Михайло Фрідман #stoprussia
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    Україна заарештувала активи російського олігарха на понад 50 млн грн