Україна заарештувала активи російського олігарха на понад 50 млн грн

Власники намагалися уникнути санкцій та націоналізації

Співробітники Бюро економічної безпеки заарештували активи російського олігарха в українській компанії з виробництва та реалізації мінеральної води. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За поданням БЕБ суд арештував активи олігарха на суму 53,4 млн гривень.

Встановлено, що підприємство через кіпрські компанії належить олігарху з Росії. Власники намагалися уникнути санкцій та націоналізації. Вони планували вилучити власні активи за фіктивними угодами.

За даними видання «Українська правда», мова йде про російського підсанкційного олігарха Михайла Фрідмана. Він разом з партнерами Германом Ханом та Пьотром Авеном володіє компанією IDS Group Ukraine, яка є «дочкою» міжнародної групи IDS Borjomi International.

В Україні дане підприємство є імпортером мінеральної води «Боржомі», яка представлена брендами «Моршинська» та «Миргородська».

Згідно з інформацією консалтингових агенств, у 2021 році вартість компанії становила понад 10 млрд гривень.

Нагадаємо, що Михайло Фрідман є уродженцем Львова, має громадянство Росії та Ізраїлю. Співвласник і голова наглядової ради консорціуму «Альфа-Груп», куди входить великий приватний «Альфа-банк».

Раніше повідомлялося, що у Франції правоохоронці заарештували віллу російського олігарха Фрідмана.