ЗМІ дізналися про те, хто влаштував вибух біля «МВС» Мелітополя

ФСБшники вирішили підставити терактом посіпаку своїх колег із МВС

Вибух біля офісу колаборантів у Мелітополі організувала російська Федеральна служба безпеки (ФСБ). Інформацію про участь росіян у теракті оприлюднив Telegram-канал мелітопольського видання «Ріа-Мелітополь».

Видання зазначає, що причиною вибуху стали розбірки між російськими силовими структурами – ФСБ та МВС.

Мелітопольські ЗМІ упевнені, що цим терактом ФСБшники планували підставити місцевого колабораціоніста, «керівника управління МВС Запорізької області» Олексія Селіванова, призначеного рашистами. Селіванов мав організувати порядок у місті під час святкування Дня Росії, але саме цього дня стався вибух біля його офісу.

«Ріа-Мелітополь» наголосило – територія біля будівлі окупаційного «МВС» охороняється озброєними рашистами, в районі окупаційної структури на вулицях розташовані блокпости. Тож люди, які закладали вибухівку, не могли пройти непоміченими, або «був відданий наказ не помічати».

Також ЗМІ зауважили, що уже за пів години після вибуху кремлівські ЗМІ повідомляли про точний заряд тротилу, який вибухнув в урні біля будівлі «МВС».

Внасоідок вибуху насправді постраждало не три, як розповіли посіпаки окупантів, а чотири особи, з них двоє – військовослужбовці окупаційної армії.

Нагадаємо, вибух біля офісу одного із народних депутатів, який рашисти перетворили на штаб-квартиру окупаційного «МВС», стався учора, близько 17:45.

Окупанти заявили, що вибух організували українські військові, а постраждалих нібито було лише троє.