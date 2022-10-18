Рашисти випускають цивільних із деяких міст виключно за перепусткою, – Гайдай

У Міловому та в Ізвариному триває митний контроль на кордоні з РФ

Чим більше людей намагаються себе убезпечити або втекти від відповідальності, тим частішають випадки щодо перепон, пов’язаних із виїздом

Звільнені села на Луганщині знову потерпають від вогню російський загарбників. А зі Старобільська окупанти випускають виключно за перепусткою, на кордоні з РФ митний контроль всупереч обіцянкам не відмінили. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Російська армія не припиняє обстрілювати села, з яких її нещодавно відтиснули ЗСУ. Більш того, ворогу відомо, в яких саме районах цих населених пунктів залишилося мирне населення, тому свій тиск окупанти спрямовують саме туди», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 17 жовтня на Куп’янському напрямку від вогню росіян постраждала Стельмахівка. На Лиманському обстрілів окупанта зазнали жителі Білогорівки, Греківки, Надії, Новоєгорівки. Всі розташовані на лінії зіткнення населені пункти зазнали пошкоджень на Бахмутському напрямку.

«Тим часом у Сєвєродонецьку окупанти звітують, що підготовили до зими одну школу. Щоправда, напередодні 1 вересня вони хизувалися п’ятьма навчальними закладами загальної середньої освіти, які мали запрацювати в місті. Навіть прийняли до першого класу десять маленьких боровшан», – зазначає Гайдай.

Відомо, що діти просто отримують завдання на подвір’ях шкіл один раз на тиждень. Ні про яке дистанційне навчання через Інтернет там і не йдеться.

«Чим більше людей намагаються себе убезпечити або втекти від відповідальності, тим частішають випадки щодо перепон, пов’язаних із виїздом. Так, щоб покинути Старобільськ, необхідно обов’язково оформити перепустку. Лунали гучні заяви псевдопосадовців стосовно спростування митного контролю на кордоні з РФ», – зазначає голова ОВА.

Однак і в Міловому, і в Ізвариному перевірки тривають – ніхто їх навіть не послаблював.

Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.