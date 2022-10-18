ЗСУ просуваються вперед на Луганщині, – Гайдай

Українські Збройні сили відвойовують окуповані території в Луганській області

Українські Збройні сили поступово просуваються вперед на Луганщині. На даний момент найбільш складні ділянки – Сватівський та Кремінський напрямки. Про це сказав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телеканалу Freeдом у понеділок, 17 жовтня. Він зазначив, що жодного метра української землі не дається легко.

«Є втрати, є поранені, проте просуваються вперед потихеньку», – сказав керівник ОВА.

За його словами, мобілізовані з Росії, як і очікувалося, прибули на фронт практично непідготовленими – вони, як зазначив Гайдай, відразу збільшили статистику загиблих окупантів. «Мобіків», за його даними, кидають в атаку, щоб виявити позиції українських військових.

«Що стосується складних ділянок, то це Сватівський напрямок. Від Сватова до Кремінної там вони підривають мости. Ті, які теоретично можуть стати в нагоді їм все одно мінують, тобто вони готуються до досить серйозної оборони Луганської області», – сказав Гайдай.

Керівник області вважає, що після взяття Кремінної Збройним силам України відкривається можливість контрнаступу на інші міста області: Сватове, Старобільськ, Рубіжне.

Раніше повідомлялось, що Путін наказав захопити українське місто до кінця жовтня.

До відома, триває 237 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.