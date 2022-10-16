Кадировці на Луганщині виселяють людей зі своїх помешкань

Окупанти заселяють до будинків цивільних на Луганщині російських офіцерів

Ворог продовжує вдаватися до звичної для росіян практики етнічних чисток. На окупованій частині Луганщини загарбники виселяють українців з їхніх помешкань, аби заселити туди російських офіцерів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у ранковому зведенні.

Там кадировці, які прибули для «підсилення» військ окупантів, почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань.

«Порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни на тимчасово захоплених територіях стали нормою для російських окупаційних військ», – констатували у Генштабі.

Зауважимо, що фахівці Інституту вивчення війни також підтвердили, що Росія вдається до етнічних чисток. Це стосується, зокрема й українських дітей, яких примусово вивозять до Росії.

Так, 14 жовтня віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що «кілька тисяч» дітей з Херсонської області вже перебувають в інших регіонах Росії. Там вони нібито відпочивають у будинках відпочинку та дитячих таборах. Зауважимо, що вивезення неповнолітніх херсонців у Росію є викраденням. Загарбники не дозволять потім повернутися цим дітям додому.

Нагадаємо, раніше міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомляв, що окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Російської Федерації. За словами Орлова, дітей вивозять «на відпочинок» до Краснодарського краю Росії.

Також повідомлялося, що росіяни вивезли у невідомому напрямку на вантажівках українських біженців, які зібралися біля південно-східного кордону РФ з його країною. Вони намагалися евакуюватися в ЄС через територію Росії.