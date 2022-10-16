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Кадировці на Луганщині виселяють людей зі своїх помешкань

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Кадировці на Луганщині виселяють людей зі своїх помешкань
Кадировців відправили в Україну для «підсилення» військ окупантів
фото з відкритих джерел

Окупанти заселяють до будинків цивільних на Луганщині російських офіцерів

Ворог продовжує вдаватися до звичної для росіян практики етнічних чисток. На окупованій частині Луганщини загарбники виселяють українців з їхніх помешкань, аби заселити туди російських офіцерів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у ранковому зведенні.

Там кадировці, які прибули для «підсилення» військ окупантів, почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань.

«Порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни на тимчасово захоплених територіях стали нормою для російських окупаційних військ», – констатували у Генштабі.

Зауважимо, що фахівці Інституту вивчення війни також підтвердили, що Росія вдається до етнічних чисток. Це стосується, зокрема й українських дітей, яких примусово вивозять до Росії.

Так, 14 жовтня віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що «кілька тисяч» дітей з Херсонської області вже перебувають в інших регіонах Росії. Там вони нібито відпочивають у будинках відпочинку та дитячих таборах. Зауважимо, що вивезення неповнолітніх херсонців у Росію є викраденням. Загарбники не дозволять потім повернутися цим дітям додому.

Нагадаємо, раніше міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомляв, що окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Російської Федерації. За словами Орлова, дітей вивозять «на відпочинок» до Краснодарського краю Росії. 

Також повідомлялося, що росіяни вивезли у невідомому напрямку на вантажівках українських біженців, які зібралися біля південно-східного кордону РФ з його країною. Вони намагалися евакуюватися в ЄС через територію Росії.

Теги: Луганская область Рамзан Кадиров

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