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Окупанти випустили ракети по Краматорську: багато поранених (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти випустили ракети по Краматорську: багато поранених (фото)
Наразі відомо про 10 поранених
фото:Олександр Гончаренко

Пошкоджені багатоповерхівки, інфраструктура та приватні домівки

Сьогодні, 29 вересня, по Краматорську Донецької області російські загарбники чотири рази вдарили ракетами. Наразі відомо про 10 поранених. Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

«Чотири ракетних удари зазнав Краматорськ. Вже відомо про 10 поранених», – розповів він.

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За його словами, пошкоджені багатоповерхівки, інфраструктура та приватні домівки. На місцях працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, триває 218-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 29 вересня
Теги: обстріл Донеччина інфраструктура ворог

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