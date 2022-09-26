Рашисти обстріляли багатоповерхівки в Краматорську: є поранені (фото, відео)

Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення

Російські загарбники вдарили по центру Краматорська на Донеччині. Про це повідомляє міський голова Олександр Гончаренко

«Обстріл центра Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки та сквер», – йдеться в повідомленні.

Відомо про чотирьох поранених внаслідок обстрілу, один з них у важкому стані.

Нагадаємо, триває 215-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку та завдає ударів по цивільній інфраструктурі, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.