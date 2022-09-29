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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 29 вересня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 29 вересня
На Дніпропетровщині рятувальники розбирають завали, шукають людей
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли територій Харківщини

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Запорізька

Вночі ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Сили протиповітряної оборони ЗСУ знешкодили ракети, що були запущені в напрямок Запоріжжя та двох сусідніх великих міст.  Завдяки нашим захисникам до обласного центру не долетіло щонайменше дві ракети.

Чернігівщина

За останню добу – 3 обстріли Чернігівського, Новгород-Сіверського районів із АГС, мінометів, скидання боєприпасу із БпЛА. Без втрат та руйнувань. Вночі минулося без обстрілів.

Сумщина

Вчора ворог гатив по території Краснопільської громади. Внаслідок мінометного обстрілу частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач.

Внаслідок артобстрілів пошкоджено два будинки у одному із сел. Без жертв. Вчора ввечері – обстріли Середино-Будської громади. 6 прильотів з міномету і п'ять – з артилерії. На щастя, без наслідків.

Дніпропетровщина

Вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На цей час відомо про трьох загиблих, серед них – одна дитина. Ще п’ятеро людей поранені, з них – 12-річна дівчинка.

Атакою зруйновані кілька приватних будинків. Рятувальники розбирають завали, шукають людей. Є ймовірність, що там ще можуть бути і діти.

У Нікопольському районі росіяни поцілили з «Градів» та важкої артилерії по Нікополю та Червоногригорівській громаді. У Нікополі пошкоджено  промислову  інфраструктуру.  У Червоногригорівській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, господарські споруди та автівки. Минулося без постраждалих.

Учора увечері наша ППО збила чотири ворожі ракети. Одна ракета прилетіла у підприємство з переробки зернових. Без постраждалих.

Харківщина

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли територій Харківщини, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ. Так, в Куп'янському районі були обстріляні села Дворічна, Грушівка, Сенькове та Колодязне. В Харківському — Стрілеча та Красне. В Богодухівському – Соснівка. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями були госпіталізовані 7 людей, усі в Куп'янському районі. На деокупованих територіях триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

За минулу добу уражено два командних пункти, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, одну станцію-ретранслятор, три станції РЕБ, два склади з боєприпасами та один – з паливо-мастильними матеріалами.

Відбито атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне. Ворог обстрілював позиції наших Захисників з різних видів озброєння. Зокрема, наніс 15 артилерійських та мінометних обстрілів, 2 авіаудари.

Донеччина

Вночі – активні бойові дії поблизу населених пунктів Піски, Водяне, Первомайське, Нетайлове.

На ранок – обстріли околиць Соледара (ст. Сіль), масований обстріл центральної частини Авдіївки. Інформація про постраждалих на даний час уточнюється. На Донеччині за минулу добу – 5 загиблих, 4 поранених цивільних.

Миколаївщина

Вночі Миколаїв зазнав удару, попередньо — ракетою типу С-300. Відомо про влучання по відкритій території, внаслідок чого пошкоджено цивільні об’єкти, зокрема музей та начальний заклад. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Так, вчора ввечері обстріли були у с. Червоний Яр, о 22:47 вибухи –на околицях с. Лепетиха. Постраждалих та руйнувань немає. Вночі обстрілів зазнало смт Березнегувате. Внаслідок обстрілів зруйновано складську будівлю. Також пошкоджено приватні будинки, об'єкти торгівлі й приватного підприємства. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Тривають обстріли Широківської громади. Минулої доби – влучання за межами  населеного пункту Широке, в сільгосппідприємство, городи та дороги. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

Ситуація залишається дуже складною. Тривають бойові дії. Окупанти вкотре обстріляли Бериславський та Херсонський райони. Під ворожим вогнем опинилися Архангельське, Миролюбівка та Твердомедове. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Найбільше руйнувань внаслідок «прильотів» зафіксовано у Білій Криниці.

За інформацією ОК Південь, ворог танковим взводом намагався провести наступ в напрямку Чкалове – Безіменне. Один танк підірвався на міні, два – відступили.

Нашою авіацією по ворогу нанесено 5 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, уразивши, зокрема контрольно-спостережний пункт та склад з боєприпасами в Бериславському районі. Також знищено БпЛА «Орлан-10» в Херсонському районі.

Нагадаємо, триває 218-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

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Теги: Запоріжжя наступ ворог Щастя озброєння ракета Дніпропетровщина рятувальники громада музей розмінування Миколаїв обстріл дороги окупанти росіяни

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