Рашисти вдарили по готелю у Краматорську: перші кадри

Окупанти розтрощили готель у Краматорську Донецької області

Російські загарбники продовжують знищувати українські міста. У ніч на 18 вересня вони вгатили по Краматорську, що у Донецькій області. Канал Freeдом показав наслідки обстрілу.

«Цієї ночі російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області — внаслідок обстрілу постраждав готель. За попередньою інформацією, постраждалих на місці вибуху не зафіксовано», – йдеться у повідомленні.

На відео видно, що на місці прильоту утворилася вирва, яку заповнила вода. У готелі потрощені вікна, фасад. Також поряд стоять понівечені автівки.

Нагадаємо, минулої доби ворог вбив у Донецькій області п'ятьох мирних жителів. Ще 18 людей отримали поранення.

Також повідомлялося, що рашисти вдарили по лікарні у Миколаївській області. Крім цього росіяни знову вночі обстрілювали Дніпропетровщину. Вони тричі ударили по Нікопольському району – з «Градів» та важкої артилерії.