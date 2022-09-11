Окупанти вночі обстріляли Краматорськ ракетами (фото)

Рашисти вночі обстріляли промисловий об'єкт у Краматорську

Російські війська вночі здійснили ракетний удар по одному з промислових об'єктів Краматорська. Про це міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив у Facebook та опублікував відповідні світлини.

Фото з відкритих джерел

«Наслідки нічного ракетного удару С-300 по Краматорську. Росія продовжує нищити промисловість нашого міста», – заявив Гончаренко.

Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше рашисти вдарили ракетами по психлікарні в Краматорську.

Водночас сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетного удару по центру Дніпра.

Також противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на початку 200-ї доби героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню.