Криму – труба. На що здатна піти Росія заради води

Цей рік став одним з найбільш посушливих для Криму за останнє пів століття. До вирішення проблеми підключили окупаційні війська

Загроза з Криму. До чого готуватися Україні?

Впродовж двох останніх тижнів ЗМІ тиражують теми ймовірності нового нападу Росії на Україну. Головна причина – нестача води в окупованому Криму. Зокрема такої думки дійшоу аналітик американського центру The Jamestown Foundation Пол Гобл. У свою чергу командувач Військово-морських сил Збройних сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа нещодавно заявив, що Україна готується до повномасштабної війни з Російською Федерацією.

Той факт, що росіяни готуються до проведення стратегічних військових навчань «Кавказ-2020» у кінці вересня цього року, лише додає тривоги. В цілому, за даними української розвідки, до військових навчань країна-агресор залучить три тисячі броньованих машин, не менше пів тисячі танків, кілька сотень літаків, 50 кораблів і підводних човнів. Запрошені також збройні сили 17 країн-партнерів РФ.

Важливо розуміти, що ці навчання безпосередньо пов'язані і з Україною. Їх проводять на території Південного військового округу РФ, куди входить тепер і окупований Крим з нашпигованим зброєю Чорноморським флотом. Взагалі, за останній рік Росія тричі організовувала навчання для десантників, і двічі вони відбувалися саме на окупованому півострові.

За словами російського експерта Юрія Федорова, Повітряно-десантні війська – це війська наступальні, які використовуються для бліц-кригів та захоплення плацдармів. На його думку, це сили, з використанням яких, скоріш за все, почнеться військова операція проти України або країн Балтії.

Навчання Кавказ-2020: очікування маневрів

Суть водної проблеми

Окупанти в Криму не приховують катастрофи, яку вони спровокували на півострові. Москва нарікає навіть на нестачу питної води. «Сімферопольське водосховище перетворилося на калюжу. Там вже немає води на дві третини», – визнає заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов. Він висуває цікаву версію: проблема нестачі води викликана не лише тим, що тепер вона не надходить з України, а й з тим, що окупанти почали активно заселяти півострів громадянами РФ. Заступник глави Меджлісу також визнає, що вода є важливим фактом в деокупації Криму.

Є й ще одна версія «випаровування» кримської вологи. Навесні до Криму на ремонт прибув ракетний крейсер «Москва». А для фарбування та гідроструменевої очистки корпусу цього корабля потрібна велетенська кількість прісної води, якої вистачило б на забезпечення кількох населених пунктів.

Російський крейсер «Москва», на який у Криму витрачають гігантську кількість води

«Справжню статистику реальних обсягів розподілу води окупаційна адміністрація півострова ретельно приховує. Це свідчить про новий процес – влада РФ готується в певний час звернутися до міжнародних організацій із «сенсацією» про те, що на Крим зненацька звалилася «гуманітарна катастрофа» із водопостачанням населення. І щоб крик Кремля про допомогу до ООН або Папи Римського приніс найбільш корисний для окупантів ефект, проблему з водою можна загострити й навмисно. Головне ж під час цієї кампанії – приховати дані про те, що у 2019 році понад 50% води, спожитої півостровом, було використано в промисловості», - пише портал QHA.

Наразі ж росіяни вже дійшли до того, що використовують військових для прокладання трубопроводу до Сімферополя. Трубопровід має з'єднати Тайганське і Сімферопольське водосховища. Підрозділи матеріально-технічного забезпечення Південного і Західного військових округів Росії протягнули вже понад 50 кілометрів труб. Наразі для виконання такої операції задіяно близько 300 військовослужбовців та 140 одиниць техніки. Окупаційний глава «республіки» Сергій Аксьонов пояснює, що цей рік став одним з найбільш посушливих за останнє півстоліття. Для того, щоб забезпечити населення питною водою, необхідно перекачати воду з Тайганського водосховища в Сімферопольське. Протяжність нових ліній трубопроводу перевищить 600 км. За добу по трубах будуть надходити більш 20 тис. кубометрів води. До робіт залучили 300 військовослужбовців і 140 одиниць техніки.

Окупанти в Криму будують трубопровід

Реалії протистояння

Колишній командувач Збройними силами США в Європі, генерал Бен Годжес також вважає, що під виглядом гуманітарної кризи Путін може провести наступальні дії задля завоювання дамби у Північно-кримському каналі Дніпра в окупований Крим. А керівник Управління міжнародної взаємодії Збройних сил України генерал-лейтенант Леонід Голопатюк повідомив, що наземне угруповання армії РФ, яке ймовірно готують до нападу на Україну, налічує 87 тисяч військовослужбовців, 1100 танків, 2600 бронемашин і близько півтори тисячі ракетних комплексів і артилерійських установок.

Очевидно, загрози є, і все це не пусті балачки іноземних та українських фахівців, але поки що військове керівництво нашої держави запевняє, що не бачить на даний момент прямої небезпеки.

Командувач операції Об’єднаних сил (ООС) Сергій Наєв заявив минулого тижня, що на даний час загроз з напрямку тимчасово окупованої території нема, але українська сторона пильно стежить за подіями.

А вже сьогодні, 17 липня, міністр оборони України запевнив, що ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адміністративної межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією АРК не виявлено. На півострові не фіксуються дії зі створення ударних угруповань

То ж, з одного боку, воєнний розвиток подій цілком реальний. Якщо бути реалістами, для армії такої чисельності та такого рівня оснащення, яку має Росія, не складе проблем втілити задумане. Тим паче, в останній рік проблеми підготовки оборони в Україні лише загострились. Так у нас колись будуть «Нептуни» і «Тайфуни», очікується 16 військових катерів від США, але це все у майбутньому. А вересень і масштабні навчання ворожої країни вже зовсім близько.

«Це вже анекдот: на шостому році війни Україна навіть не має власного виробництва боєприпасів для стрілецької зброї. Безумовно, важливо виробництво і постановка на озброєння ракетних комплексів. Але питання в їх поставках в достатній кількості», – зазначає полковник запасу, експерт «Українського інституту з прав людини» Святослав Стеценко.

«Я не кажу про рівень цієї агресії, її масштаб, але до неї треба готуватися. І це нормально. Японія ж готується до цунамі. Вони не знають, коли це цунамі буде, які його розміри. Японія завжди готується задля того, щоб наслідки цунамі були найменшими. На сьогоднішній день Україна – це та ж Японія, яка готується до цунамі», – додає ексгендиректор Директорату з питань національної безпеки і оборони Офісу президента Іван Апаршин.





Ексгендиректор Директорату з питань національної безпеки і оборони Офісу президента Іван Апаршин

З іншого боку, Москва поширює інформацію щодо намірів забезпечити північну частину Криму водою в 2023 році. Як зазначив так званий міністр житлово-комунального господарства Криму Дмитро Черняєв, це питання вирішується в рамках затвердженого Національного проекту «Чиста вода», розрахованого на 2019-2024 рік. У 2023 року повністю будуть завершені роботи. Звичайно, такі «закидушки» у ЗМІ можуть означати заколисування перед підготовкою наступу. Саме тому Україні необхідно діяти, зокрема у сфері нарощування оборонного потенціалу.

І першим важливим кроком вважати оголошення міністром оборони проведення чергових військових навчань з НАТО. Показово, що вони заплановані на вересень місяць, саме тоді відбудуться й навчання «Кавказ-2020» в Криму, які готують окупанти.

Бадрак Дмитро, для «Главкома»