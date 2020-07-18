Доба на Донбасі: бойовики 18 разів порушили «тишу», гатили зі 82-мм мінометів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Доба на Донбасі: бойовики 18 разів порушили «тишу»

За минулу добу втрат серед українських захисників немає

17 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил.

Ворог обстріляв наші позиції з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Талаківки, Старогнатівки, Верхньоторецького, Мар’їнки, Кам’янки, Водяного, Гнутового, Пищевика та Широкиного противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Авдіївки ворог обстрілював опорні пункти наших захисників з мінометів 82-го калібру, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», біля Новотошківського агресор двічі застосував міномети калібру 82 мм, озброєння БМП і великокаліберні кулемет.

Також неодноразово окупанти відкривали вогонь з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Луганське.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає.

«Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою активність. За даними розвідки, 17 липня наші захисники знищили одного загарбника», - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, що під час провокації російських бойовиків на Донбасі 13 липня загинув військовий медик. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого.

Згодом стало відомо, що загинув військовий медик Микола Ілін з позивним Естонець. Він мешкав у Білій Церкві Київської області, але родом він з Білорусі. Мав громадянство Естонії.

16 липня МЗС Естонії підтвердило загибель свого громадянина на Донбасі.

Лише наступного дня після вбивства військового медика російськими окупантами на Донбасі Зеленський відреагував на це, однак у своєму зверненні жодного разу не згадав про країну-агресора. «Україна повинна завжди знати ціну «обіцянкам» тієї сторони», – наголосив президент, однак не згадав, що за окупаційними військами на Донбасі стоїть Росія.

Держсекретар США відреагував на вбивство військового медика на Донбасі. Майк Помпео зазначив, що українці під час війни на Донбасі гинуть у боротьбі за демократію.