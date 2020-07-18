Російські окупанти тричі порушили «режим припинення вогню» і обстріляли ділянку розведення
Окупанти застосовували протитанкові ракетні комплекси і гранатомети
З початку поточної доби, російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських захисників немає.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
«18 липня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню», – зазначається у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», окупанти на світанку вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів поблизу Старогнатівки. А після обіду – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї неподалік Водяного.
Ще один факт припинення вогню зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Тут ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля Хутора Вільний.
За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Сьогодні збройні формування РФ також обстріляли ділянку розведення сил та засобів № 3 Богданівка. Зі сторони Петрівського противник здійснив три черги зі стрілецької зброї.
На ділянках розведення №1 та №2 обстрілів не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.