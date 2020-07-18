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    Події в Україні

    Російські окупанти тричі порушили «режим припинення вогню» і обстріляли ділянку розведення

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    Ситуація в районі проведення операції Об&rsquo;єднаних сил залишається контрольованою - Російські окупанти тричі порушили «режим припинення вогню» і обстріляли ділянку розведення
    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

    Окупанти застосовували протитанкові ракетні комплекси і гранатомети

    З початку поточної доби, російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських захисників немає.

    Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

    «18 липня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню», – зазначається у повідомленні.

    Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», окупанти на світанку вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів поблизу Старогнатівки. А після обіду – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї неподалік Водяного.

    Ще один факт припинення вогню зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Тут ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля Хутора Вільний.

    За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

    Сьогодні збройні формування РФ також обстріляли ділянку розведення сил та засобів № 3 Богданівка. Зі сторони Петрівського противник здійснив три черги зі стрілецької зброї.

    На ділянках розведення №1 та №2 обстрілів не зафіксовано.

    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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