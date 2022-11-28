Окупанти вивезли з Нової Каховки всіх колаборантів

Зрадники залишили Нову Каховку, бо відчувають швидке звільнення міста

Російські окупанти вивезли з Нової Каховки на Херсонщині усіх активних колаборантів. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на інформацію місцевого підпілля.

Йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих, хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення та залякував й примушував мешканців до співпраці.

«Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають, що його звільнення – це справа часу», – йдеться в повідомленні.

Водночас Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців залишити місто до моменту його деокупації Збройними силами України.

Нагадаємо, раніше російські загарбники повідомили, що під наступом ЗСУ окупаційна адміністрація виїхала з Нової Каховки.

В інтерв’ю «Главкому» мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, що у місті є низка важливих господарчих споруд, які окупанти утримуватимуть всіма силами задля шантажу України.

Із 65 тис. жителів Нової Каховки, яка зараз тимчасово перебуває під російською окупацією, у місті залишилось 12-15 тис. мешканців.