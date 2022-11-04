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Окупанти вивозять майно з енергетичних підприємств Херсонщини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вивозять майно з енергетичних підприємств Херсонщини
Окупанти вивозять награбоване вантажними і легковими автомобілями
фото з відкритих джерел

Що відбувається на окупованих територіях

На тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 4 листопада.

Так, у населеному пункті Піски Старобільського району Луганської області представники так званої військової комендатури провели фільтраційні заходи проти місцевого населення. Близько 30 громадян викрадено та вивезено у невідомому напрямку. Аналогічні заходи проводяться в населених пунктах вздовж автошляху Олешки – Нова Каховка Херсонської області.

Крім того, автошляхами Херсонської області відзначається посилений рух вантажних та легкових автомобілів з награбованим майном. Значні пограбування відбуваються у Бериславі та прилеглих населених пунктах. Зокрема, з підприємств обслуговування електромереж вивозиться майно та ремонтна база.

У населеному пункті Тополівка російські окупанти використовують як «живий щит» місцеву школу та дитячий садок, де розмістилось до трьохсот ворожих солдатів з технікою.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що на правобережній Херсонщині було помічено масовий підрив веж стільникового зв'язку

Як повідомлялося, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра.

Керівниця міської військової адміністрації Херсона Галина Лугова розповіла, що російські окупанти на Херсонщині масово розкрадають оселі людей, які виїхали з окупації, а також тероризують людей, які залишилися.

Читайте також: Галина Лугова: У росіян два шляхи – або з Херсона, або у могилу
Теги: росія окупанти Луганщина війна Херсонщина Україна

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