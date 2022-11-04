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Голова військової адміністрації Херсона розповіла, як окупанти намагаються підкупити місцевих

Юрій Лящук
glavcom.ua
Голова військової адміністрації Херсона розповіла, як окупанти намагаються підкупити місцевих
Окупанти засипали грішми наші медичні заклади
фото ілюстративне

«Пенсії видавали по 25-30 тис. рублів»

У Херсоні росіяни намагаються купити лояльність місцевих, тож виплачують доволі великі зарплати та пенсії. Про це в інтерв‘ю «Главкому» повідомила очільниця військової адміністрації міста Галина Лугова.

Чиновниця розповіла, що загарбники засипали грішми наші медичні заклади та пенсіонерів. «Пенсії видавали по 25-30 тис. рублів», – зазначила Лугова.

Також голова військової адміністрації Херсона згадала про лікарів-героїв із проукраїнською позицією, які не голосували на так званому референдумі й не дозволили обійти хворих, щоби ті «проголосували».

Працівники медичної сфери та пенсіонери отримують кошти й від української влади. «Ми не можемо кидати наших людей напризволяще», – додала посадовиця.

Раніше повідомлялося, що гауляйтера Сальдо викрили на брехні про кількість евакуйованих жителів Херсона. Також нагадаємо, як росіяни насильно вивозять людей і грабують місто.

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Теги: пенсія зарплата Херсон окупанти

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