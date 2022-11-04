Голова військової адміністрації Херсона розповіла, як окупанти намагаються підкупити місцевих

«Пенсії видавали по 25-30 тис. рублів»

У Херсоні росіяни намагаються купити лояльність місцевих, тож виплачують доволі великі зарплати та пенсії. Про це в інтерв‘ю «Главкому» повідомила очільниця військової адміністрації міста Галина Лугова.

Чиновниця розповіла, що загарбники засипали грішми наші медичні заклади та пенсіонерів. «Пенсії видавали по 25-30 тис. рублів», – зазначила Лугова.

Також голова військової адміністрації Херсона згадала про лікарів-героїв із проукраїнською позицією, які не голосували на так званому референдумі й не дозволили обійти хворих, щоби ті «проголосували».

Працівники медичної сфери та пенсіонери отримують кошти й від української влади. «Ми не можемо кидати наших людей напризволяще», – додала посадовиця.

Раніше повідомлялося, що гауляйтера Сальдо викрили на брехні про кількість евакуйованих жителів Херсона. Також нагадаємо, як росіяни насильно вивозять людей і грабують місто.