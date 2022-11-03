Окупанти масово підривають вишки на правобережжі Херсонщини (фото)

Вишки знищено у населених пунктах: Токарівка, Берислав, Іванівка, Берислав, Новокаїри та Високе

Жителі Херсонщини, кажуть, що окупанти також планують вивозити телевишки

На Херсонщині після відступу з прибережних районів правого берега Дніпра російські загарбниики знищили вишки українських рператорів мобільного зв’язку. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що вишки знищено у населених пунктах: Токарівка, Берислав, Іванівка, Берислав, Новокаїри.

Також вибухівкою рашисти підірвали вишку у с. Високе. Жителі Херсонщини, кажуть, що телевишку окупанти теж монтують і будуть вивозити.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра.

Нагадаємо, керівниця міської військової адміністрації Херсона Галина Лугова розповіла, що російські окупанти на Херсонщині масово розкрадають оселі людей, які виїхали з окупації, а також тероризують людей, які залишилися.

Також російські загарбники перемістили свою «адміністрацію» з Херсона на лівий берег Дніпра.

Крім того, окупаційна влада Херсонщини оголосила про припинення цивільного транспортного сполучення через Дніпро.