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Окупанти влаштували обшуки у будинках кримських татар. Двох людей вивезли

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти влаштували обшуки у будинках кримських татар. Двох людей вивезли
фотоз відкритих джерел

Обшуки відбулися в селі Медведівка Джанкойського району

Сьогодні вранці, 19 грудня, російські загарбники прийшли з обшуками у будинки кримських татар у Джанкойському районі, після чого  двох людей відвезли у невідомому напрямку.  Про це повідомляє громадська організація «Кримська солідарність».

Обшуки відбулися в селі Медведівка Джанкойського району. «На цей момент відомо про обшуки в будинках трьох рідних братів Ахаєвих. Двох братів - Ернеста та Марлена вже відвезли з будинків у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні.

У «Кримській солідарності» зазначили, що у Марлена Ахаєва п'ятеро малолітніх дітей, у Ернеста Ахаєва – двоє.

У будинок до третього брата - Амета Ахаєва, за його словами, приходили співробітники поліції, оскільки в його будинку прописані Ернест і Марлен Ахаєви.

«Приблизно близько сьомої години прийшли, постукали у двері, чоловік вийшов, потім сказали, щоб ми віддали їм телефони. Вони забрали наші телефони, запитали, кому ми телефонували, хто проживає в нашому будинку... Вони забрали ноутбук, паспорт та телефон. Сказали, що це все їм потрібно для перевірки. Більше нічого не говорили», – повідомила Есма, дружина Ернеста Аха.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Туреччини у Стамбулі за запитом Російської Федерації затримали журналістку кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халіловуєва.

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Теги: будинок дружина паспорт телефон чоловік кримські татари обшук

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