Кримські татари звернулися до Ердогана

Меджліс високо цінує зусилля Турецької Республіки, спрямовані також на облаштування кримських татар, змушених залишити окупований Росією Крим

Меджліс кримськотатарського народу подякував президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану за увагу до захисту прав та інтересів кримськотатарського народу, який вже сім років поспіль перебуває в умовах окупації Криму Російською Федерацією.

Про це заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що лист з подякою було направлено Ердогану у зв'язку з підписанням 10 квітня 2021 року Рамкової угоди між урядом України та урядом Турецької Республіки про співробітництво в сфері будівництва житла для кримськотатарського народу та інших пільгових категорій громадян України.

«Ми намагаємося створювати умови для того, щоб десятки тисяч кримських татар, в умовах вимушеного проживання за межами Криму, але в межах України, зуміли не тільки зберегти свою ідентичність, а й наростити свій фаховий та інтелектуальний потенціал, який вони зможуть застосувати для реінтеграції та розвитку звільненого від російських окупантів Криму», – зазначив Чубаров.

Він додав, що Меджліс високо цінує зусилля Турецької Республіки, спрямовані також на облаштування кримських татар, змушених внаслідок загрози своєму життю, залишити окупований Росією Крим і проживають на материковій частині території України.

«Ідеться про учасників російсько-української війни, політичних в'язнів, активістів кримськотатарського національного руху, громадських діячів і політиків, журналістів, викладачів вишів, державних службовців та інших», – уточнив голова Меджлісу.

Водночас він наголосив, що будівництво житла у співвідношенні, передбаченому Рамковою угодою (Київ – 100 квартир, Миколаїв – 200 квартир, Херсон – 200 квартир), не зніме гостроту житлової проблеми в багатьох кримськотатарських сім'ях, які проживають у зв'язку з виїздом з окупованого Криму в місті Києві, а також інших регіонах України.

«Меджліс кримськотатарського народу звертається із закликом одночасно з реалізацією зазначеного проекту про будівництво 500 квартир, розглянути можливість будівництва додаткових 500 квартир, зосередивши їх в місцях фактичного проживання кримських татар–вимушених переселенців, включно з містом Києвом», – резюмував Чубаров.