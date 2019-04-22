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    Суспільство

    У Зеленського вважають, що кримські татари повинні отримати компенсацію за репресії з боку РФ

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    <span>У Зеленського вважають, що Росія має повернути Крим і ще виплатити Україні компенсацію</span> - У Зеленського вважають, що кримські татари повинні отримати компенсацію за репресії з боку РФ
    У Зеленського вважають, що Росія має повернути Крим і ще виплатити Україні компенсацію

    Щодо законопроекту про кримськотатарську автономію Разумков закликав «виходити з тих можливостей, які будуть»

    Головний політичний консультант переможця виборів президента України Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що кримські татари повинні отримати компенсацію за репресії з боку РФ, а також правову оцінку дій Росії у Криму, у тому числі, і від міжнародного співтовариства. Про це Разумков сказав на прес-конференції в понеділок, повідомляє «Укрінформ».

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    «Була відповідь Володимира Олександровича (Зеленського - ред.) Джемілєву (лідеру кримських татар - ред.) про те, що кримські татари на сьогодні перебувають у дуже тяжкому становищі. У тому числі і в рамках переслідування, репресій, що здійснюються з боку РФ в Криму. І цьому буде дана і правова оцінка, і, я думаю, що на міжнародній арені має бути надана підтримка у питанні компенсації за ту моральну і фізичну шкоду, яку зазнають татари», - сказав Разумков.

    Щодо законопроекту про кримськотатарську автономію Разумков закликав «виходити з тих можливостей, які будуть».

    Політтехнолог зазначив, що поки у Верховній Раді, наскільки він знає, немає консолідованої позиції щодо цього закону.

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    Крим кримські татари Володимир Зеленський Дмитро Разумков
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