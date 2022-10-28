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Міжнародний скандал. Туреччина за запитом РФ затримала кримськотатарську журналістку

Надія Клочко
glavcom.ua
Міжнародний скандал. Туреччина за запитом РФ затримала кримськотатарську журналістку
Журналістку кримськотатарського телеканалу ATR затримали учора в аеропорту Стамбула
фото: Gulsum Halilova/Facebook

Глава Меджлісу кримськотатарського народу після затримання журналістки телеканалу ATR закликав позбавити Росію членства в Інтерполі

Правоохоронці Туреччини у Стамбулі за запитом Російської Федерації затримали журналістку кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілову. Про це повідомили голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, а також заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв

«Вчора вночі в аеропорту Стамбула, після прильоту з Хорватії, була затримана за російським запитом в Інтерполі відома кримськотатарська журналістка, яка працює на телеканалі АТR, Гульсум Халілова. Як стало зрозуміло з різних джерел, затримання було здійснено згідно з російським запитом у рамках Інтерполу. Наразі Гульсум Халілова звільнена, їй дозволили в'їхати на територію Туреччини», – повідомив Чубаров.

Політик переконаний, що цей інцидент набуде особливого резонансу, водночас він наголосив, що процедури в Інтерполі вимагають від держав-членів їх дотримання.

«Закликаю тих, хто обговорюватиме цю тему, бути професійними: процедури в Інтерполі вимагають від держав-членів їх дотримуватись. Затримання – це ще не арешт і тим більше не видача. Але в будь-якому разі це принизливо для тих, кого затримують незаконно. В даному випадку, відповідно до сфальшованих Росією матеріалів. Кажу це, спираючись на свої два випадки подібних інцидентів, як із Гульсум Халіловою, за останні сім років. І обидва рази мене також затримували за сфальсифікованим запитами Росії», – зазначив він.

На думку Чубарова, у цій ситуації не стільки слід звинувачувати правоохоронні органи держави, які вимушені реагувати на запити до Інтерполу з боку Росії, а вимагати від держав-членів Інтерполу негайно позбавити Росію членства в цій організації.

«Це справді ганьба для всіх цивілізованих держав, коли вони миряться з тим, що терористична держава Росія все ще є членом Інтерполу, а вони – цивілізовані держави – виконують запити держави – терориста», – написав політик.

Міжнародний скандал. Туреччина за запитом РФ затримала кримськотатарську журналістку фото 1
Міжнародний скандал. Туреччина за запитом РФ затримала кримськотатарську журналістку фото 2

Як повідомила Халілова у коментарі «Українській правді», що її протримали 17 годин за запитом Росії й нібито через заборону на в’їзд. Зараз вирішується питання про заборону на в’їзд її до Туреччини.

Нагадаємо, 15 грудня 2021 року українського режисера Євгена Лавренчука затримали в Неаполі за запитом Росії про його екстрадицію, звинувачуючи його у масштабних фінансових зловживаннях за період 2013-2014 років. У цей час Євген Лавренчук у Москві керував створеним ним «Польським театром». Режисер у Неаполі був проїздом, здійснюючи транзитний рейс Тель-Авів-Львів. 

У березні цього року італійський суд ухвалив рішення про звільнення українського театрального режисера Євгена Лавренчука. Суд визнав звинувачення проти нього за сторони РФ сфабрикованими, а мотиви переслідування – політичними. 

Читайте інтерв'ю: Остання жертва російського Інтерполу. Інтерв’ю з українським режисером Євгеном Лавренчуком
Теги: кримські татари Рефат Чубаров журналіст

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