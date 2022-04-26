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    Події в Україні

    Окупанти влаштували пекло на Луганщині: які міста майже знищено (фото)

    Окупанти влаштували пекло на Луганщині: які міста майже знищено (фото)
    фото: Сергій Гайдай

    Найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ і Гірська громада

    Протягом минулої доби російські терористи 17 разів обстріляли мирне населення Луганської області. Тривають бої в Попасній та Рубіжному, заявив 26 квітня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Росіяни продовжують вести бойові дії в районі Рубіжного, намагаються оволодіти Попасною, де тривають бої. Найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ і Гірська громада. Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві Лисичанськ. Є пошкодження двох будинків у Лисичанську, ще двох у Попасній, щонайменше одного у Гірському. Інформацію відносно ймовірних жертв перевіряємо», йдеться у повідомленні.

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    Окупанти влаштували пекло на Луганщині: які міста майже знищено (фото)
    Окупанти влаштували пекло на Луганщині: які міста майже знищено (фото)
    Окупанти влаштували пекло на Луганщині: які міста майже знищено (фото)

    За минулу добу відбили шість атак ворога, знищили чотири танки, п'ять артилерійських систем, 13 одиниць броньованої техніки, 15 ворожих авто, два паливозаправника та одну зенітну установку. Українські підрозділи ПВО збили два літаки та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

    Триває 62-й день повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні. Бої тривають на Слобожанському, Донецькому і Таврійському напрямках.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти влаштували пекло на Луганщині: які міста майже знищено (фото)