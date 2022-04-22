Луганщина: окупантам не вдалося прорватися ні в Рубіжному, а ні в Попасній

Про «звільнення» цього населеного пункту російські пропагандисти повідомляли тричі

У Луганській області російським загарбникам попри безперервні атаки, не вдалося прорватися ні в Рубіжному, ні в Попасній. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«У Рубіжному не прорвалися... як і в Попасній. Не вірте сепарським писакам», – зазначив він.

Взяття Рубіжного Сергій Гайдай заперечував раніше, нагадавши, що про «звільнення» цього населеного пункту російські пропагандисти повідомляли тричі.

«Уперше цей населений пункт перейшов під контроль загарбників 1 березня. Потім 18 березня російська пропаганда знову прозвітувала про «звільнення» Рубіжного і навіть його «зачистку» від ЗСУ. Проте 20 березня ми цю інформацію спростували», – зазначив він.

Гайдай уточнив, що ворог веде наступ в Луганській області за трьома напрямками, при цьому загарбники зазнають значних втрат у живій силі.

«На фронті Луганщини: ворог наступає за трьома напрямками – Рубіжне, Попасна, Новотошківське. До Новоайдара доставлено 270 поранених та загиблих росіян», – розповів він.

Також чиновник додав, що окупанти намагаються наступати в районі Рубіжного. Бійці ЗСУ продовжують вести оборонні бої з противником у напрямку Новотошківського та Попасної.

Нагадаємо, в одному з будинків Сєвєродонецька на Луганщині піротехніки виявили авіаційну ракету, що не розірвалася.

До слова, за минулу добу уражено 15 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.