Луганщина: військові РФ захопили поруйноване Новотошківське

Селище через «килимові» бомбардування перетворилося на привид

Армія РФ зайшла у селище Новотошківське Луганської області, яке перед тим знищила прицільними ракетними ударами. Про це повідомив керівник військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко в коментарі «Радіо Свобода».

«Та майже немає зв’язку. Світла ж немає. Бої постійно йдуть. Новотошківське вже зайняли. Багато загиблих. Фосфором учора накрили Золоте та Гірське», – сказав Бабченко.

За його словами, інфраструктура селища повністю зруйнована.

Війська РФ зайшли у селище кілька днів тому. Перед тим Новотошківське сильно постраждало від фосфорних бомб і «килимових» бомбардувань.

За словами Бабченка, людей у Новотошківському не залишилося. Але росіяни в своїх пропагандистських відеороликах показували сімох людей. Стверджували, що це – місцеві жителі, які не виїхали.

Як стало відомо раніше, на Луганщині окупанти зруйнували майже всі лікарні.

Така ситуація загрожує життю тисяч людей, в тому числі і на окупованих територіях.