  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Луганщина: військові РФ захопили поруйноване Новотошківське

    Новотошківське перетворилося на селище-привид&nbsp; - Луганщина: військові РФ захопили поруйноване Новотошківське
    Новотошківське перетворилося на селище-привид 
    фото: Скріншот із відео

    Селище через «килимові» бомбардування перетворилося на привид

    Армія РФ зайшла у селище Новотошківське Луганської області, яке перед тим знищила прицільними ракетними ударами. Про це повідомив керівник військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко в коментарі «Радіо Свобода».

    «Та майже немає зв’язку. Світла ж немає. Бої постійно йдуть. Новотошківське вже зайняли. Багато загиблих. Фосфором учора накрили Золоте та Гірське», – сказав Бабченко.

    За його словами, інфраструктура селища повністю зруйнована.

    Війська РФ зайшли у селище кілька днів тому. Перед тим Новотошківське сильно постраждало від фосфорних бомб і «килимових» бомбардувань.

    За словами Бабченка, людей у Новотошківському не залишилося. Але росіяни в своїх пропагандистських відеороликах показували сімох людей. Стверджували, що це – місцеві жителі, які не виїхали.

    Як стало відомо раніше, на Луганщині окупанти зруйнували майже всі лікарні.

    Така ситуація загрожує життю тисяч людей, в тому числі і на окупованих територіях.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна військові бомбардування окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Луганщина: військові РФ захопили поруйноване Новотошківське