Луганщина: у Сєвєродонецьку не залишилось жодного продовольчого складу

Значна частина руйнувань внаслідок російського вторгнення в Рубіжному та Новодружеську.

У Сєвєродонецьку, що на Луганщині, не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу, а будинки у Рубіжному та Новодружеську зруйновані російською армією. Про це повідомив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

«Непридатні для життя в цих двох ще п’ять будинків, не кажучи вже про інфраструктуру. До прикладу, у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу. Росіяни їх знищили. Продукти харчування люди отримують виключно із гуманітарних вантажів. Я вже не говорю про господарчі споруди чи автомобілі, займання яких відбувається по декілька разів на день. Підрахувати всі випадки дуже складно в наших умовах. У житловому фонді області виникли шість пожеж, всі вони ліквідовані. Врятовані від небезпеки п’ять осіб», – повідомив Гайдай.

На лінії фронту відбито дев’ять атак ворога – знищено зенітний ракетний комплекс, танк, артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, дві одиниці спеціальної інженерної, дві одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Підрозділи ПВО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав невдачі. Здійснював безуспішні штурмові дії в напрямку Новотошківського, триває штурм Попасної.

Як раніше повідомлялося, після 55 днів війни у Сєвєродонецьку відсутнє водопостачання та електропостачання, газ. Місто на порозі гуманітарної катастрофи.

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