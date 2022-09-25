Окупанти влучили у мережі водопроводу Миколаєва

На місцях працюють ремонтні бригади та комунальники

Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, знову обстріляли Миколаїв. Унаслідок ворожих ударів пошкоджені житлові будинки, є влучання у водогін. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Сьогодні після першої ночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. І знову пошкоджені житлові будинки. Є влучання у мережі водопроводу», – написав Сєнкевич.

За його словами, на місцях працюють ремонтні бригади та комунальники. «Наразі наші фахівці оглядають райони, які потрапили під обстріли. Детальніше про наслідки напишу вам пізніше», – додав мер Миколаєва.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки ворога пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста. Також російські загарбники знову били по Дніпропетровщині з «Градів» та ствольної артилерії. Під приціл потрапили три громади Нікопольського району – Червоногригорівська, Нікопольська та Марганецька.

Нагадаємо, розпочалася двісті чотирнадцята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках