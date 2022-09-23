На Миколаївщині зміниться тривалість комендантської години

Місцева влада закликала роботодавців змінити графіки роботи своїх колективів.

Починаючи з 1 жовтня в Миколаївській області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00. Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

«Із 1 жовтня на території Миколаєва та Миколаївської області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00», – написав мер.

Він закликав роботодавців врахувати цю інформацію та у разі потреби змінити графіки роботи своїх колективів.

Нагадаємо, триває двісті одинадцята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, не припиняє ведення повітряної розвідки.