Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Миколаївщині зміниться тривалість комендантської години

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Миколаївщині зміниться тривалість комендантської години
фото з відкритих джерел

Місцева влада закликала роботодавців змінити графіки роботи своїх колективів.

Починаючи з 1 жовтня в Миколаївській області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00. Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

«Із 1 жовтня на території Миколаєва та Миколаївської області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00», – написав мер.

Він закликав роботодавців врахувати цю інформацію та у разі потреби змінити графіки роботи своїх колективів.

Нагадаємо, триває двісті одинадцята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, не припиняє ведення повітряної розвідки.

Теги: Миколаївщина війна окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після обстрілу в смт Первомайське виникла пожежа в багатоповерхівці
Миколаївщина під ворожим вогнем: влада повідомила про наслідки ударів (фото)
27 серпня, 09:32
Наслідки ворожих обстрілів на Миколаївщині
Миколаївщина: рашисти за день знищили 230 га врожаю пшениці
27 липня, 12:39
«Ланцети» розвивають швидкість 80-110 км/год
Миколаївщина: українські бійці знищили два дрони-камікадзе
4 серпня, 18:40

Події в Україні

У загарбаному Маріуполі рашисти влаштували виставу, але епічно прокололися (відео)
У загарбаному Маріуполі рашисти влаштували виставу, але епічно прокололися (відео)
У школі окупованого Маріуполя здетонував снаряд: поранені діти
У школі окупованого Маріуполя здетонував снаряд: поранені діти
В окупованому Джанкої впали рештки ракети
В окупованому Джанкої впали рештки ракети
На Миколаївщині зміниться тривалість комендантської години
На Миколаївщині зміниться тривалість комендантської години
Шість дронів та штурмовик: ЗСУ відзвітували про урожай за день
Шість дронів та штурмовик: ЗСУ відзвітували про урожай за день
Скількох захисників щодня втрачає Україна: дані від президента
Скількох захисників щодня втрачає Україна: дані від президента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу 
123K
Аналітики ISW дали прогноз, до чого призведе жорсткий підхід Кремля до мобілізації
122K
СБУ визнала небезпеку видачі Медведчука Путіну
89K
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
87K
Зганяють людей на вулиці під музику. Як проходять «референдуми» в окупації
81K
Герой «Азовсталі» звернувся до українців із проханням

Новини

ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Вчора, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Вчора, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту