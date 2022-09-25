Окупанти знову тероризували Дніпропетровщину: без світла тисячі сімей
Окупанти випустили по Дніпропетровській області понад 170 снарядів з «Градів» та ствольної артилерії
Російські загарбники знову били по Дніпропетровщині з «Градів» та ствольної артилерії. Під приціл потрапили три громади Нікопольського району – Червоногригорівська, Нікопольська та Марганецька. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Ворог випустив понад 170 снарядів з «Градів» та ствольної артилерії. Попередньо, минулося без загиблих та поранених.
«У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція. Без світла понад 3 200 сімей. У Марганці теж понівечені мережі. Електрика зникла майже у 3 000 родин», – повідомив посадовець.
У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін.
«Всюди одразу після обстрілів стали до роботи аварійні бригади енергетиків. Планують все полагодити до середини дня. В інших районах ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно», – резюмував Резніченко.
Нагадаємо, розпочалася двісті чотирнадцята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках.
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