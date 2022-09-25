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Окупанти знову тероризували Дніпропетровщину: без світла тисячі сімей

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Окупанти знову тероризували Дніпропетровщину: без світла тисячі сімей
Росіяни продовжують обстрілювати житлові будинки в Україні
фото: Telegram-канал Валентина Резніченка

Окупанти випустили по Дніпропетровській області понад 170 снарядів з «Градів» та ствольної артилерії

Російські загарбники знову били по Дніпропетровщині з «Градів» та ствольної артилерії. Під приціл потрапили три громади Нікопольського району – Червоногригорівська, Нікопольська та Марганецька. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ворог випустив понад 170 снарядів з «Градів» та ствольної артилерії. Попередньо, минулося без загиблих та поранених.

«У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція. Без світла понад 3 200 сімей. У Марганці теж понівечені мережі. Електрика зникла майже у 3 000 родин», – повідомив посадовець.

У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін.

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«Всюди одразу після обстрілів стали до роботи аварійні бригади енергетиків. Планують все полагодити до середини дня. В інших районах ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно», – резюмував Резніченко.

Нагадаємо, розпочалася двісті чотирнадцята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках.

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Теги: обстріл війна ворог рашисти Дніпропетровщина

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