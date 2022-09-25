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Пошкоджено заклади освіти та лікарню: нові деталі обстрілу Запоріжжя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пошкоджено заклади освіти та лікарню: нові деталі обстрілу Запоріжжя
Ушкоджень зазнали заклади освіти та лікарня
фото ілюстративне

У частини будинків зруйновано покрівлю

У ніч на 25 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки ворога пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«У багатоквартирних будинках та будинках приватного сектору пошкоджено вікна. У частини будинків зруйновано ще й покрівлю», – зазначив посадовець.

Куртєв також розповів про те, що ушкоджень зазнали заклади освіти та лікарня. На місцях працюють відповідні служби. Комунальники приступають до роботи. «Є постраждалі люди. Інформація щодо них уточнюється», – додав секретар міськради.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня росіяни ракетами обстріляли Запоріжжя. Приліт був у житловий будинок.

За попередньою інформацією було близько 10 прильотів. Раніше секретар міськради Запоріжжя Олександр Куртєв повідомив про одну загиблу людину і вісім постраждалих.

Нагадаємо, розпочалася двісті чотирнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках. 

Теги: лікарня будинок інфраструктура міськрада війна Запоріжжя обстріл

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