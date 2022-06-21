Рашисти обстріляли Чугуїв: загинули шестеро цивільних

Троє мешканців Чугуєва отримали поранення

Окупанти продовжують атакувати населені пункти і вбивати цивільних. Ввечері 21 червня російські війська обстріляли Чугуїв на Харківщині. Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва «Суспільному».

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинуло шість людей, ще троє отримали поранення.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у Харкові загинули чотири мирних жителі. За попередніми даними, поранено 11 людей.

«Ще троє мирних мешканців загинули сьогодні внаслідок обстрілу села Уди Золочівської громади. Під час обстрілу в Безруках, Дергачівської громади, загинула 8-річна дівчинка. Її мати отримала поранення», – зазначив голова ОВА.

За весь час повномасштабної війни від рук окупантів на Харківщині загинули уже 43 дитини. Ще 130 дітей отримали поранення.

Нагадаємо, сьогодні вдень Харків вчергове опинився під російським артобстрілом. Через вибухи у деяких районах Харкова виникли перебої зі світлом, водою та зв'язком. За даними журналістів, у промисловій зоні на сході Харкова спалахнула пожежа.

Раніше окупанти вдарили по Харкову ракетою, яка обдурює ППО.

Нагадаємо, триває 118 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону. Тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк.