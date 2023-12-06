Окупанти за півтора місяця атакували вже шосту ТЕС

Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків

Обстріл пошкодив обладнання ДТЕК

Російські загарбники вчергове обстріляла одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Про це повідомила пресслужба компанії.

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«За останні півтора місяці це вже шоста атака на прифронтову ТЕС. На щастя, обійшлося без постраждалих», – йдеться в повідомленні.

За даними ДТЕК, обстріл пошкодив обладнання підприємства. Внаслідок нього без опалення опинилися мешканці одного з населених пунктів, розташованого поруч зі станцією.

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«Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення теплопостачання для мешканців», – додають у ДТЕК.

Раніше експерт розповів, що заважає вільному імпорту електроенергії у години дефіциту.

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