Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти за півтора місяця атакували вже шосту ТЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти за півтора місяця атакували вже шосту ТЕС
Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків
фото ілюстративне

Обстріл пошкодив обладнання ДТЕК

Російські загарбники вчергове обстріляла одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Про це повідомила пресслужба компанії.

«За останні півтора місяці це вже шоста атака на прифронтову ТЕС. На щастя, обійшлося без постраждалих», – йдеться в повідомленні.

За даними ДТЕК, обстріл пошкодив обладнання підприємства. Внаслідок нього без опалення опинилися мешканці одного з населених пунктів, розташованого поруч зі станцією.

«Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення теплопостачання для мешканців», – додають у ДТЕК.

Раніше експерт розповів, що заважає вільному імпорту електроенергії у години дефіциту.

Також ЗСУ розкрили тактику російських ударів взимку.

Теги: Укренерго електроенергія ДТЕК

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві відкрили мурал, присвячений силам ППО та енергетикам
«Захисники світла». У Києві відкрили мурал, присвячений силам ППО та енергетикам
30 листопада, 14:38
Експерт пояснив, що минулої зими коли одна з електростанцій виходила з ладу, її замінювали іншою
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
25 листопада, 14:20
Зазначається, що обмеження споживання триватимуть близько 2-3 год
Центр досліджень енергетики повідомив, при яких температурах можливе відключення світла
29 листопада, 08:50

Події в Україні

Як Росія вдосконалює іранські «Шахеди»: дані британської розвідки
Як Росія вдосконалює іранські «Шахеди»: дані британської розвідки
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Окупанти за півтора місяця атакували вже шосту ТЕС
Окупанти за півтора місяця атакували вже шосту ТЕС
ЗСУ попередили українців про можливу небезпеку під час свят
ЗСУ попередили українців про можливу небезпеку під час свят
Масована атака «Шахедами» та знищення ворожого Су-24: яка ситуація в регіонах
Масована атака «Шахедами» та знищення ворожого Су-24: яка ситуація в регіонах
«Вами захоплюються армії світу». Залужний привітав ЗСУ зі святом (відео)
«Вами захоплюються армії світу». Залужний привітав ЗСУ зі святом (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Засуджені ухилянти повинні воювати – рішення суду
26K
Рада обговорює терміни демобілізації з військової служби
23K
Співголова Об’єднання українців Росії: Емський указ – квіточки порівняно із тим, що зараз
21K
Інтерв'ю «Главкому», що розлютило захисників російської мови
20K
День Збройних сил України 2023: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
19K
Правоохоронці взялися за нардепа, який часто засиджувався за кордоном

Новини

Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Сьогодні, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Сьогодні, 07:22
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 6 грудня
Сьогодні, 05:57
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Вчора, 18:47
Фонд Порошенка оприлюднив звіт про роботу
Вчора, 14:49

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua