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Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
Експерт пояснив, що минулої зими коли одна з електростанцій виходила з ладу, її замінювали іншою
фото з відкритих джерел

«По суті, ми входимо в цю зиму з мінімальним необхідним балансом потужностей»

Україна входить в зиму з мінімально необхідним балансом генеруючих потужностей.

Про це заявив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

«По суті, ми входимо в цю зиму з мінімальним необхідним балансом потужностей. Тобто, у нас по суті потужностей генерації електроенергії разом з потужностями для імпорту буде в акурат стільки, а то, можливо, будуть і дні, коли буде трошечки менше, ніж потрібно», – сказав він.

Прокіп пояснив, що минулої зими коли одна з електростанцій виходила з ладу, її замінювали іншою. «Зараз ця ситуація інша, тобто ми по потужностях в гіршій ситуації», – підкреслив він.

Водночас експерт додав, що магістральні мережі готові до того, щоб передавати необхідні взимку обсяги електроенергії.

Раніше американське видання The New York Times повідомляло, що внаслідок енергетичного терору генеруюча потужність України зменшилась вдвічі, через що взимку українські електростанції зможуть виробити лише третину від довоєнних обсягів електроенергії.

Теги: електроенергія інфраструктура зима

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