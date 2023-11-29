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Центр досліджень енергетики повідомив, при яких температурах можливе відключення світла

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Центр досліджень енергетики повідомив, при яких температурах можливе відключення світла
Зазначається, що обмеження споживання триватимуть близько 2-3 год
фото: Міненерго/Telegram

Уникнути відключень можна лише шляхом ощадливого споживання

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у випадку похолодання до 8° морозу і нижче, можливі нетривалі відключення світла через дефіцит в енергосистемі. Він додав на брифінгу «Українська енергетика під час зими та несприятливих погодних умов», що уникнути цього можна за допомогою ощадливого споживання.

Харченко зазначив, що внаслідок російського вторгнення знищено, захоплено чи пошкоджено 50% генерації, що була до війни. Зокрема, 70% вугільної генерації, що працює як маневрова і покриває споживання у пікові періоди.

«При мінус 8° і нижче, за нашими оцінками, не буде чим перекривати дефіцит. Європейська енергосистема має певні обмеження в перетинах з українською. Настане момент, коли треба буде обмежувати споживання у пікові години: між 8:00 та 10:00 або 17:00 та 21:00», – повідомив директор Центру досліджень енергетики.

За словами Олександра Харченка, при зниженні температури на 1° попит на електрику зростає приблизно на 200 МВт — це один енергоблок теплоелектростанції. Він додав, що якщо українці будуть економити електроенергію у побуті, ймовірність для енергосистеми впоратися із дефіцитом без відключень зросте.

«В Україні є близько мільйона квартир у багатоквартирних будинках. Якщо в кожній квартирі економлять 3-4 кВт — це вже дуже помітний результат для енергосистеми», – підкреслив Харченко.

Директор Центру досліджень енергетики також заявив, що можливості обмежити споживання електрики бізнесом уже вичерпані. Він зазначив, що якщо будуть обмеження споживання, то триватимуть вони 2-3 год.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів Америки виділив перший грантовий внесок до Фонду підтримки енергетики України на $25 млн. Угоду про це підписали Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Секретаріат Енергетичного Співтовариства.

До слова, «Укренерго» запланувало підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для того, щоб провести виплати за кредитами – принаймні, так це рішення пояснюють у самій компанії. Водночас, весь бізнес та українська влада зараз працюють над реструктуризацією боргів, тож таким шляхом має піти і монополіст, щоб утримати тарифи на поточному рівні.

Теги: українці Міненерго енергетика

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