Центр досліджень енергетики повідомив, при яких температурах можливе відключення світла

Уникнути відключень можна лише шляхом ощадливого споживання

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у випадку похолодання до 8° морозу і нижче, можливі нетривалі відключення світла через дефіцит в енергосистемі. Він додав на брифінгу «Українська енергетика під час зими та несприятливих погодних умов», що уникнути цього можна за допомогою ощадливого споживання.

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Харченко зазначив, що внаслідок російського вторгнення знищено, захоплено чи пошкоджено 50% генерації, що була до війни. Зокрема, 70% вугільної генерації, що працює як маневрова і покриває споживання у пікові періоди.

«При мінус 8° і нижче, за нашими оцінками, не буде чим перекривати дефіцит. Європейська енергосистема має певні обмеження в перетинах з українською. Настане момент, коли треба буде обмежувати споживання у пікові години: між 8:00 та 10:00 або 17:00 та 21:00», – повідомив директор Центру досліджень енергетики.

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За словами Олександра Харченка, при зниженні температури на 1° попит на електрику зростає приблизно на 200 МВт — це один енергоблок теплоелектростанції. Він додав, що якщо українці будуть економити електроенергію у побуті, ймовірність для енергосистеми впоратися із дефіцитом без відключень зросте.

«В Україні є близько мільйона квартир у багатоквартирних будинках. Якщо в кожній квартирі економлять 3-4 кВт — це вже дуже помітний результат для енергосистеми», – підкреслив Харченко.

Директор Центру досліджень енергетики також заявив, що можливості обмежити споживання електрики бізнесом уже вичерпані. Він зазначив, що якщо будуть обмеження споживання, то триватимуть вони 2-3 год.

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Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів Америки виділив перший грантовий внесок до Фонду підтримки енергетики України на $25 млн. Угоду про це підписали Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Секретаріат Енергетичного Співтовариства.

До слова, «Укренерго» запланувало підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для того, щоб провести виплати за кредитами – принаймні, так це рішення пояснюють у самій компанії. Водночас, весь бізнес та українська влада зараз працюють над реструктуризацією боргів, тож таким шляхом має піти і монополіст, щоб утримати тарифи на поточному рівні.