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«Захисники світла». У Києві відкрили мурал, присвячений силам ППО та енергетикам

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Захисники світла». У Києві відкрили мурал, присвячений силам ППО та енергетикам
У Києві відкрили мурал, присвячений силам ППО та енергетикам
фото: ДТЕК

Робота над муралом тривала з березня поточного року

30 листопада в Києві на бульварі Миколи Міхновського, 3-А відкрили мурал, присвячений силам протиповітряної оборони та українським енергетикам. Стінопис отримав символічну назву «Захисники світла».

Про це повідомляє кореспондент видання, присутній на відкритті.

На муралі зображено військового, який пильнує небо від повітряної небезпеки, та енергетика, що готовий швидко лагодити електромережі у разі пошкоджень. Вони показані на фоні вечірнього Києва, в якому, завдяки їх спільній роботі, в домівках людей є світло.

На відкритті муралу були присутні військові 112-тої окремої бригади Сил територіальної оборони, які захищають Київ від шахедів, а також енергетики компанії ДТЕК.

«Захисники світла». У Києві відкрили мурал, присвячений силам ППО та енергетикам фото 1

«Наші воїни щодня пильнують за безпекою українського неба, щоб ворог не зміг втілити свої плани в життя та зруйнувати важливі військові та цивільні енергетичні об’єкти. Ефективна робота ППО – основа безпеки України. Тому й надалі докладатимемо максимальних зусиль, боронячи наше небо. Ми вдячні авторам муралу за цю ініціативу. Саме зараз, стоячи на порозі другої зими в умовах повномасштабного вторгнення, захисникам світла як ніколи потрібна підтримка суспільства», – наголосив командир 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ – полковник Владислав Косенко.

«Захисники світла». У Києві відкрили мурал, присвячений силам ППО та енергетикам фото 2

Робота над муралом тривала з березня поточного року. Одразу, після проходження минулої складної зими, було проведено конкурс серед художників, в результаті якого створилася робоча група художників та ілюстраторів, які в співавторстві працювали над реалізацію стінопису.

Автором ілюстрації виступила Дарця Зіронька, а мурал створили українські художники Андрій Ковтун, Антон Кондрашов та Вікторія Лайм.

«Минула зима стала для енергетиків справжнім викликом. Ворог намагався занурити країну в темряву, проте окупантам це не вдалося. Тільки-но ми пройшли минулу зиму – у нас народилася ідея віддати шану захисникам світла: кожному воїну ППО, хто цілодобово боронив небо; кожному енергетику, хто повертав світло після масованих атак і влучань в енергетичні об’єкти», – прокоментував виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Теги: ДТЕК військові мурал енергетика

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