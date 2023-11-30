«Захисники світла». У Києві відкрили мурал, присвячений силам ППО та енергетикам

Робота над муралом тривала з березня поточного року

30 листопада в Києві на бульварі Миколи Міхновського, 3-А відкрили мурал, присвячений силам протиповітряної оборони та українським енергетикам. Стінопис отримав символічну назву «Захисники світла».

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Про це повідомляє кореспондент видання, присутній на відкритті.

На муралі зображено військового, який пильнує небо від повітряної небезпеки, та енергетика, що готовий швидко лагодити електромережі у разі пошкоджень. Вони показані на фоні вечірнього Києва, в якому, завдяки їх спільній роботі, в домівках людей є світло.

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На відкритті муралу були присутні військові 112-тої окремої бригади Сил територіальної оборони, які захищають Київ від шахедів, а також енергетики компанії ДТЕК.

«Наші воїни щодня пильнують за безпекою українського неба, щоб ворог не зміг втілити свої плани в життя та зруйнувати важливі військові та цивільні енергетичні об’єкти. Ефективна робота ППО – основа безпеки України. Тому й надалі докладатимемо максимальних зусиль, боронячи наше небо. Ми вдячні авторам муралу за цю ініціативу. Саме зараз, стоячи на порозі другої зими в умовах повномасштабного вторгнення, захисникам світла як ніколи потрібна підтримка суспільства», – наголосив командир 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ – полковник Владислав Косенко.

Робота над муралом тривала з березня поточного року. Одразу, після проходження минулої складної зими, було проведено конкурс серед художників, в результаті якого створилася робоча група художників та ілюстраторів, які в співавторстві працювали над реалізацію стінопису.

Автором ілюстрації виступила Дарця Зіронька, а мурал створили українські художники Андрій Ковтун, Антон Кондрашов та Вікторія Лайм.

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«Минула зима стала для енергетиків справжнім викликом. Ворог намагався занурити країну в темряву, проте окупантам це не вдалося. Тільки-но ми пройшли минулу зиму – у нас народилася ідея віддати шану захисникам світла: кожному воїну ППО, хто цілодобово боронив небо; кожному енергетику, хто повертав світло після масованих атак і влучань в енергетичні об’єкти», – прокоментував виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.