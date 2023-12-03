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Експерт розповів, що заважає вільному імпорту електроенергії у години дефіциту

Христина Жиренко
glavcom.ua
Експерт розповів, що заважає вільному імпорту електроенергії у години дефіциту

Омельченко: Якщо вартість електроенергії в Європі буде вище, ніж в Україні, тоді не буде комерційної можливості її імпортувати

Встановленого в Україні рівня цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів – ред.) недостатньо для вільного імпорту електроенергії для покриття дефіциту в системі. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Регулятор дещо підняв так звані прайс-кепи. Не значно, десь приблизно на 10%. На мій погляд цього недостатньо, оскільки ціни на електричну енергію в ЄС будуть зростати через те, що знижується сонце в зимовий період і це зрозуміло», – сказав він.

Омельченко пояснив, що якщо вартість електроенергії в Європі буде вище, ніж в Україні, тоді не буде комерційної можливості імпортувати електроенергію. «Я вважаю, що ці прайс-кепи недостатні для того, щоб в разі дефіциту, а дефіцит передбачається коли буде холодно десь менше 7 градусів по цельсію 2-3 гігавати, то ми в принципі не зможемо всі 1,4 гігавати для імпорту вибрати через недостатність цих прайс-кепів», – підкреслив експерт.

Раніше «Енергоатом» виступив за повне скасування прайс-кепів на ринку електроенергії.

Теги: Енергоатом електроенергія

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