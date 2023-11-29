ЗСУ розкрили тактику російських ударів взимку

Невідома точна кількість ракет у ворога, який не афішує свої запаси

Росія має приблизно вдвічі менше ракет, ніж було торік

Цієї зими від Росії варто очікувати більше дронових атак. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Ігнат, Росія буде виготовляти більше дронів – не лише «Шахедів», а й «Ланцетів» і інших російського виробництва, а також FPV-дронів. Ігнат зазначив, що дрони-камікадзе постійно змінюють маршрути, щоб уникнути збиття мобільними групами.

«Їх завдання – обійти по максимуму наші системи ППО, тому противник шукає слабкі місця, обходячи по межах областей, використовуючи річки, автомобільні дороги, щоб дрони були максимально мало помітними, і щоби якомога більше дронів досягло своїх цілей. Тому і знищуються вони вже на підступах до об’єктів, до міст, які ворог потенційно хоче уразити», – наголосив Ігнат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідаючи на запитання щодо «неймовірної кількості» накопичених ворогом ракет, він зазначив, що Росія має приблизно вдвічі менше ракет, ніж було торік. «Давайте не будемо лякати нікого. Це не є неймовірна кількість. Це фактично вдвічі менше ніж в них було минулого року», – зазначив Ігнат.

Він додав, що невідома точна кількість ракет у ворога, який не афішує свої запаси.

Речник Повітряних сил наголосив, що минулого року тільки крилатих ракет - Х-101 та Х-555, було випущено понад тисячу по об’єктах критичної інфраструктури України. «Це тільки крилатих, ми не рахуємо всі інші. Ворогу доводилось накопичувати свої запаси», - додав він. При цьому нагадав, що, за даними української розвідки, щомісяця окупанти накопичували по 100 крилатих ракет. «800-900 ракет вони можуть мати, але інтенсивність використання ракет минулого опалювального сезону була дуже високою. Цьогоріч окупанти покладатимуться більше на дронові атаки», – наголосив Ігнат.

Триває 644-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У ніч на 29 листопада окупанти атакували Україну, застосувавши 21 ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено.