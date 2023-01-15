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Окупанти заблокували місто на Луганщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти заблокували місто на Луганщині
Рашисти тероризують населення окупованих міст
фото ілюстративне

Окупанти пропускають до Лисичанська тільки за наявності місцевої реєстрації

До окупованого Лисичанська на Луганщині російські загарбники пропускають осіб лише із місцевою реєстрацією. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Саме так – чергове місто на Луганщині зачинене окупантами. Пропускають туди тільки за наявності реєстрації в Лисичанську. На блокпостах повертали людей з інших міст навіть із паспортами РФ», – розповів він.

Гайдай зазначив, що окупанти «знущаються із цивільних, бо не мають успіхів на фронті, де продовжують щоденно зазнавати втрат у живій силі».

Так, 12 січня у напрямку Старобільська здійснювалась евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік Сватового.

Раніше повідомлялося, що великі окуповані міста такі як Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне у кризовій ситуації. Комунікацій немає. Люди замерзають.

Триває 326-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не полишає намірів повністю захопити Донецьку область, зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Також веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на Куп’янському - намагається покращити тактичне положення.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар’їнка Донецької області.

Теги: Луганщина окупанти росія війна

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