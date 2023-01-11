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Окупанти готують теракт на Луганщині: деталі від підпілля

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти готують теракт на Луганщині: деталі від підпілля
Від початку повномасштабної війни окупанти зруйнували сотні українських лікарень
фото ілюстративне

Війська РФ можуть обстріляти лікарню та звинуватити в цьому ЗСУ

Російські загарбники мають намір здійснити обстріл одного з медичних закладів на тимчасово окупованій території Луганщини. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на інформацію підпілля.

Окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях Луганщини має серйозне проблеми з настроями місцевого населення. Ключовим є загострена гуманітарна криза в регіоні. Однією із причин є перехід цивільних медичних закладів на обслуговування російських військових. Зокрема, простих мешканців просто виганяють з лікарень або відмовляються надавати послуги.

«Для того, аби дискредитувати ЗСУ, окупанти можуть обстріляти одну з лікарень області, де ще є цивільне населення. За інформацією підпілля, росіяни планують вдарити саме на відділення з цивільними», - йдеться в повідомленні Центру нацспротиву.

Як відомо, окупанти системно обстрілюють тимчасово окуповані міста, аби мати матеріали для своїх пропагандистських матеріалів та цинічно маніпулювати громадянами на захоплених територіях.

Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ бути максимально уважними біля об’єктів цивільної інфраструктури та за можливості виїхати на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних. Через вибух там загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Росія намагалася провину перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ. Держава-агресор досі не пропускає в Оленівку жодної міжнародної місії.

Теги: росія окупанти теракт Луганщина війна

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