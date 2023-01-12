Окупанти готують провокації під чужим прапором на Луганщині

На напрямку Кремінної зафіксоване використання штурмовими загонами військ РФ українського пікселя

Для введення українських військових в оману російські загарбники використовують форму ЗСУ. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

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«На напрямку Кремінної зафіксоване використання штурмовими загонами військ РФ українського пікселя. Також росіяни можуть планувати операції під чужим прапором для дискредитація ЗСУ. Можливі показові акти насильства серед цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для відрізняння своїх підрозділів від наших росіяни використовують червоні, білі або сині стрічки на ногах.

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Раніше повідомлялося, що територія Білорусі може стати місцем ядерних провокацій Путіна.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб спрогнозував, чи вдасться РФ сформувати нові дивізії для масштабного наступу.

Також ЗСУ попередили про зростання загрози з Білорусі.

До слова, триває 323-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.