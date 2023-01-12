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Окупанти готують провокації під чужим прапором на Луганщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти готують провокації під чужим прапором на Луганщині
фото ілюстративне

На напрямку Кремінної зафіксоване використання штурмовими загонами військ РФ українського пікселя

Для введення українських військових в оману російські загарбники використовують форму ЗСУ. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

«На напрямку Кремінної зафіксоване використання штурмовими загонами військ РФ українського пікселя. Також росіяни можуть планувати операції під чужим прапором для дискредитація ЗСУ. Можливі показові акти насильства серед цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для відрізняння своїх підрозділів від наших росіяни використовують червоні, білі або сині стрічки на ногах.

Раніше повідомлялося, що територія Білорусі може стати місцем ядерних провокацій Путіна.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб спрогнозував, чи вдасться РФ сформувати нові дивізії для масштабного наступу.

Також ЗСУ попередили про зростання загрози з Білорусі.

До слова, триває 323-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області. 

Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна Україна

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