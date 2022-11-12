Деокупація Луганщини: Гайдай розповів про ситуацію в області

Загарбники продовжують окопуватися та стягувати резерви, а також мінувати все навколо

Рашисти виганяють жителів Луганщини з будинків і заселяють туди бойовиків

Збройні сили України звільнили від російських загарбників на Луганщині вже 11 населених пунктів. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«На Луганщині деокуповано 11 населених пунктів. Просування ЗСУ є, але не таке стрімке як в інших областях», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рашисти продовжують окопуватися та стягувати резерви, а також мінувати все навколо.

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«Села навколо лінії фронту пустішають, рашисти виганяють людей з будинків і заселяють бойовиків. Великі окуповані міста такі як Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне у кризовій ситуації. Комунікацій немає. Люди замерзають. Окупанти брешуть про розмінування цих міст», – додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині рашисти-зеки вкрали зброю і втекли від командирів.

Нагадаємо, днями в Луганській області у селі Діброва українські військові підірвали склад паливно-мастильних матеріалів російських військових.