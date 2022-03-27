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    Події в Україні

    Окупанти захопили двох співробітників міськради Балаклії

    Російські окупанти захопили двох співробітників міськради Балаклії - Окупанти захопили двох співробітників міськради Балаклії
    Російські окупанти захопили двох співробітників міськради Балаклії
    фото з відкритих джерел

    Окупанти продовжують тероризувати мирне населення

    На Харківщині російські загарбники затримали заступника міського голови Балаклії Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Також, імовірно, затриманий і міський голова Іван Столбовий. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

    «Знову російські окупанти чинять терор проти мирного населення. Сьогодні в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Столбовий, з ним та його родиною вже другу добу немає зв’язку», – написав Синєгубов у Telegram-каналі.

    Голова ОВА нагадав, що досі перебуває у полоні загарбників голова Циркунівської громади Микола Сікаленко.

    Наразі, за його словами, обласна влада разом з Офісом президента та віцепрем’єр-міністром Іриною Верещук співпрацює над звільненням полонених.

    Раніше окупанти скинули бомби на місто Дергачі Харківської області, є загиблі та постраждалі.

    Нагадаємо, окупанти обстріляли аеропорт та супермаркет у Харкові.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти захопили двох співробітників міськради Балаклії