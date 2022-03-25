Окупанти нанесли бомбовий удар із безпілотника по місту Дергачі

Частина міста залишилася без опалення

Російські війська скинули бомби на місто Дергачі Харківської області, є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє Дергачівська міська рада.

У результаті бомбардування одна цивільна особа загинула на місці, щонайменше ще одну поранено. Пошкоджено Дергачівський будинок культури. Серйозно постраждали будівлі торговельно-офісного центру «Промінь», відділення «Укрпошти», деякі приватні будинки, а також труба теплотраси. Частина міста залишилася без опалення.

Нагадаємо, окупанти обстріляли аеропорт та супермаркет у Харкові.

Були бої під Ізюмом. Наші захисники збили там два ворожих літаки.

Вчора рашисти заявили, що захопили Ізюм. Голова Харківщини спростовує. Нагадаємо, що російські окупанти уже не перший день намагаються штурмувати Ізюм, але кожного разу отримують відкоша.

Зокрема, учора, 23 березня, під час атак на Ізюм, за словами Олега Синєгубова, рашисти втратили близько 400 осіб особового складу та десятки одиниць техніки.

Українські ж війська тримають під контролем переміщення збройних сил окупантів, не втрачаючи при цьому свої позиції.

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