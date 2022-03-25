Окупанти обстріляли аеропорт та супермаркет у Харкові. Є загиблі

Агресор застосовував реактивні системи залпового вогню «Град» та «Ураган»

Вночі 25 березня у Харкові росіяни обстріляли термінал аеропорту та супермаркет. Загинули шестеро людей, понад 17 – зазнали поранень.

За ніч окупанти 54 рази обстріляли Харків. Були артилерійські обстріли, мінометні, танкові, із систем реактивного вогню. Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вдень росіяни гатили навіть по пунктах видачі гуманітарної допомоги. Вночі під обстріли потрапив термінал аеропорту, зранку – супермаркет «Метро».

Були бої під Ізюмом. Наші захисники збили там два ворожих літаки.

Також росіяни запускали авіабомби, однак завдяки ЗСУ ворожа авіація саме над містом поки неактивна. Літають лише розвідувальні безпілотники, які так само невдовзі знищать.

Вчора рашисти заявили, що захопили Ізюм. Голова Харківщини спростовує. Нагадаємо, що російські окупанти уже не перший день намагаються штурмувати Ізюм, але кожного разу отримують відкоша.

Зокрема, учора, 23 березня, під час атак на Ізюм, за словами Олега Синєгубова, рашисти втратили близько 400 осіб особового складу та десятки одиниць техніки.

Українські ж війська тримають під контролем переміщення збройних сил окупантів, не втрачаючи при цьому свої позиції.

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