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    Під ракетний обстріл на Київщині потрапила дитина – Нацполіція

    Окупанти продовжують обстрілювати Київщину - Під ракетний обстріл на Київщині потрапила дитина – Нацполіція
    Окупанти продовжують обстрілювати Київщину
    Фото з відкритих джерел

    На території п’яти громад Київщині і міста Гостомель тривають бойові дії

    Внаслідок бойових дій на території п’яти територіальних громад і міста Гостомель окупанти обстріляли ракетами житлові будинки, внаслідок чого зруйновано житлові будинки. Про це повідомив департамент Нацполіції у Київській області.

    Так, активні бойові дії продовжуються на території Бучанської, Макарівської, Бородянської, Ірпінської, Дмитрівської громад та Гостомеля. На території інших громад району ситуація контрольована, ідеться в повідомленні.

    «На Фастівщині під обстрілами агресора знаходиться Ясногородка. Сьогодні окупанти здійснили артобстріл ще кількох населених пунктів Київщини. У результаті обстрілів зруйновано будівлі, є постраждалі в тому числі дитина. Поліцейські спільно із рятувальниками, працюють на місці події та фіксують наслідки обстрілу», передає Нацполіція.

    Поліцейські повідомляють, що на Обухівщині ракета влучила в один із об’єктів цивільної інфраструктури, внаслідок чого відбулось загорання. Потерпілих в результаті пожежі немає. Також тривають артилерійські та мінометні обстріли і у Вишгородському районі, повідомили правоохоронці.

    Як повідомлялося раніше, у Святошинському районі Києва відновлене електропостачання після пошкодження, яке сталося внаслідок бойових дій у передмісті.

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    Теги: Національна поліція України росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Під ракетний обстріл на Київщині потрапила дитина – Нацполіція