Зеленський: хто керує євроатлантичною спільнотою, невже досі Москва?

Зеленський вкотре наголосив, що під ризиком нападу РФ опиняються держави Балтії, Польща, Словаччина та увесь схід Європи

Президент Володимир Зеленський вкотре закликає західні країни надати Україні літаки, танки, системи ППО та протикорабельну зброю для захисту від Росії. Про це голова держави сказав у своєму відеозверненні 26 березня.

Зеленський у розмові з польським колегою Анджеєм Дудою заявив про необхідність посилення спільної безпеки та безпеки усієї Європи від загарбницьких планів Володимира Путіна.

«Яка ціна цієї безпеки? Це ж дуже конкретно. Це літаки для України. Це танки для нашої держави. Це протиракетна оборона. Це протикорабельна зброя. Це те, що є в наших партнерів. Що в них просто припадає пилом. Зрештою, це все для свободи не тільки в Україні – для свободи у Європі», – сказав український президент.

Зеленський вкотре наголосив, що під ризиком нападу РФ опиняються держави Балтії, Польща, Словаччина та увесь схід Європи.

«Опиняться тільки тому, що залишать десь у себе в ангарах всього лише один відсоток від усіх літаків НАТО і один відсоток усіх танків НАТО. Один відсоток! Ми не просили більше. І не просимо більше. А чекаємо вже 31 один день! Тож хто керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва через залякування?», – зауважив Зеленський.

«Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні. Саме ці слова: партнерам потрібно! Бо це безпека Європи. І саме про це ми домовлялися в Києві, коли троє прем'єр-міністрів східноєвропейських країн, а також пан Качинський, прибули в нашу столицю. Це в середині березня було», – наголосив голова держави.

Нагадаємо, заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що РФ зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну «спровокує» НАТО.

Польща готується до вторгнення Росії, оскільки є побоювання, що Росія може напасти на Польщу.

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