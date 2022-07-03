Окупанти закатували водолаза Запорізької АЕС

Після побиття окупантами працівник АЕС впав у кому і помер, не прийшовши до тями

3 липня помер водолаз гідроцеху Запорізькоі АЕС Андрій Гончарук, якого кілька днів тому жорстоко побили окупанти. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

«Кілька днів тому працівника атомної електростанції, досвідченого і професійного водолаза вкрай жорстоко побили окупанти. Від чоловіка вимагали пірнати в бризгальний басейн ЗАЕС, і після його відмови монстри в людському обличчі закатували Андрія Гончарука», – розповів Орлов.

Працівника АЕС із численними тілесними ушкодженнями у стані коми було доставлено до лікарні м. Енергодар.

«Але травми виявилися несумісними з життям і сьогодні він помер, так і не прийшовши до свідомості», – повідомив мер Енергодара.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС 4 березня.

Загарбницька армія перетворила окуповану Запорізьку атомну електростанцію на військову базу.

Окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.

Також повідомлялося, що російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.

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