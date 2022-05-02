Оголошено підозру російському генералу, що керував захопленням Запорізької АЕС

Внаслідок ворожої атаки на ЗАЕС загинуло чотири громадянина України, зруйновано технологічно важливі мережі та комунікації

Українські правоохоронці повідомили про підозру російському генералу, який надав злочинний наказ та безпосередньо брав участь у силовому захоплені Запорізької АЕС. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру одному з генералів командного складу збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, на початку березня 2022 року генерал-майор, заступник начальника головного управління національної гвардії РФ по Краснодарському краю, за попередньою змовою з іншим командним складом та військовослужбовцями збройних сил країни-агресора, в порушення законів та звичаїв війни, будучи достовірно обізнаним про наявність на території міста Енергодар об’єкта підвищеної небезпеки - атомної електростанції, надав підлеглим йому військовослужбовцям злочинний наказ здійснити силове захоплення інфраструктури міста та Запорізької АЕС. Підозрюваний безпосередньо як командир взяв участь разом із двома батальйонно-тактичними групами збройних сил та національної гвардії РФ у захваті міста та атомного підприємства. Внаслідок ворожої атаки загинуло чотири громадянина України, зруйновано технологічно важливі мережі та комунікації.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Раніше було названо ім’я російського генерала, що керував захопленням Запорізької АЕС.

Нагадаємо, «Енергоатом» підрахував збитки від обстрілів рашистів Запорізької АЕС. Було встановлено, що окупанти, які обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, завдали шкоди на 18,3 млрд грн.